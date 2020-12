Cecilia Rodriguez: il selfie che spiazza tutti. Un incanto senza confronti – FOTO

Cecilia Rodriguez. La bellissima modella argentina incanta i suoi oltre 4 milioni di follower su Instagram con le sue foto: un sogno

A casa Rodriguez la bellezza e la sensualità sono proprio dei tratti distintivi. La sorella minore della nota conduttrice Belen, ha saputo accaparrarsi l’ammirazione e l’affetto del pubblico. In tanti ormai la seguono con attenzione e curiosità sui suoi canali social.

Cecilia Rodriguez è diventata una modella ed influencer gettonatissima. Ha quasi raggiunto 4,5 milioni di follower solo su Instagram. Conosce bene i codici dei nuovi sistemi di comunicazione, sa come usare per i suoi fini i social network, diventando reginetta del web, tra le star più cliccate d’Italia.

Nata in Argentina, colori latini, occhi grandi e profondi e un sorriso che conquista. Difficile scrollarsi di dosso il marchio di “sorella di…” , tuttavia lei ci sta riuscendo e ha spiccato il volo da sola. Basta dare un’occhiata rapida alla sua bacheca Instagra per accorgersi delle numerose collaborazioni pubblicitarie che ha realizzato. Molteplici sono infatti i brand che la corteggiano e la desiderano come volto delle loro campagne ed operazioni di marketing. Marchi di abbigliamento come Terranova, Goldenpoint, Twinset ma anche di gioielli come Giovanni Raspini.

Cecilia Rodriguez: labbra socchiuse e sguardo che rapisce

Cecilia è stata sulle pagine di gossip dei giornali nostrani durante la scorsa estate a causa delle fine della storia con il fidanzato Ignazio Moser, ex ciclista su strada e personaggio televisivo. I due si erano conosciuti durante l’esperienza al Grande Fratello Vip. Fortunatamente tra di loro è tornato il sereno. I fan sono pazzi di loro che pubblicano spesso immagini che ritraggono la loro lieta quotidianità.

Cecilia Rodriguez ha pubblicato qualche ora fa uno scatto di una semplicità disarmante ma fortemente significativo. Si tratta di un selfie, in primo piano solo lo splendido volto della modella, trucco impaccabile, capelli lunghi e castani le ricadono sulle spalle, testa leggermente inclinata. Non è una foto di repertorio, non è costruita o uscita da qualche shooting patinato. E’ la fotografia si una ragazza normale con didascalia un piccolo cuoricino per i fan. Loro rispondono in massa. In poco tempo quasi 61mila like e una pioggia di commenti di approvazione.