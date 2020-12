Gigi D’Alessio rimane esterrefatto nel vedere Antonella Clerici come mai prima in televisione, merito del programma

Per l’ultima puntata di The Voice Senior condotto da Antonella Clerici, lei stupisce tutti. Gigi D’Alessio sostiene di non averla mai vista così emozionata. La Clerici spiega che è molto emozionata perché è stata un’esperienza ricca per lei e la sente in modo molto particolare rispetto alle altre. Sicuramente è stato un viaggio divertente e ricco di emozione per la conduttrice ma anche per i giudici e i concorrenti.

Antonella Clerici da del “pericoloso” a Clementino

Clementino si fa subito notare mentre urla alle ballerina dietro le quinte che non è fidanzato, la Clerici commenta dicendo che l’avevano avvertita che era pericoloso. Oltretutto il rapper si è presentato vestito da Batman e ha anche fatto delle battute alquanto divertenti. Continua a sorprendere Clementino con una rivelazione scioccante, sostiene che quando è iniziato il programma erano tutti scettici e invece si sono dovuti ricredere.

Anche lui stesso era scettico sulla sua partecipazione come giudice, venendo lui dal rap non si vedeva nel ruolo, ma si è dovuto ricredere. Ammette anche che sono usciti lati di lui che il pubblico non conosceva, come quello di intrattenitore. Tesi confermata da un suo amico e famoso rapper, Marracash che lo chiama il loro Fiorello. Clementino confida che l’esperienza in televisione gli è piaciuta e non esclude avere un programma tutto suo. La Clerici invece è stata attaccata sui social e insieme a lei i suoi autori per una gaffe non da poco.

Pare infatti che abbiano attribuito il brano “Canzone per te”, cantata e scritta dal noto cantautore Sergio Endrigo, a il trio de Il Volo. Uno scivolone che non è passato inosservato per niente, infatti la figlia del cantante scomparso nel 2005, Claudia Endrigo ha subito fatto notare al popolo del web l’accaduto. Ha definito questa dimenticanza, un’ignoranza veramente becera e gli utenti l’hanno supportata.