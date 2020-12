Avete mai visto la figlia secondogenita di Christian de Sica e Silvia Verdone? Oggi è una stilista di grande successo.

Quante volte cedete alla tentazione di sbirciare la biografia delle star solo per sapere quanti figli hanno o com’erano da giovani? Quante volte avete desiderato sapere qualcosa di più della loro vita, anche solo per sentirli più umani e vicini a voi? Yeslife vi racconta tutti i retroscena e i piccoli momenti “dietro le quinte” dei personaggi più amati della tv (e non solo).

Oggi scopriamo qualcosa di più di Maria Rosa De Sica, figlia del grande attore Christian e nipote del regista Vittorio. La conoscete?

Maria Rosa, la figlia di Christian De Sica ha una marcia in più

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian de Sica (@christiandesica35official)

Si chiama Maria Rosa, ma il suo soprannome è Mariù: è lei la figlia meno in vista della famiglia De Sica. La ragazza è infatti molto riservata, a differenza del fratello Brando che ha deciso di seguire le orme del padre e del nonno e di entrare nel mondo dello spettacolo.

Classe 1987, Maria Rosa ha intrapreso la strada della moda. Secondo quanto raccontato da lei stessa in un’intervista a Grazia, è stata la tata Violetta ad indirizzarla verso questo ambito.

Il soprannome “Mariù” deriva dalla canzone Parlami d’amore Mariù, cantata dal nonno Vittorio De Sica- Maria Rosa ci è talmente tanto affezionata da averlo addirittura scelto per il brand di moda che gestisce insieme al marito Federico Pellegrini. I due sono sposati dal 2016 ed è stato proprio il padre Christian De Sica ad accompagnarla all’altare sull’isola di Capri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian de Sica (@christiandesica35official)

Una curiosità: Mariù è talmente tanto riservata che – unico caso nell’intera famiglia di persone avvezze alle telecamere – ha un profilo Instagram privato dove condivide foto soltanto con gli amici intimi.