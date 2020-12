Christian De Sica, la terribile malattia che lo colpì da giovane: “Ero tutto giallo in faccia”

Il racconto della giovinezza di Christinan De Sica e di quella volta che si infettò in Venezuela, riscontrando molte complicazioni.

Oggi riscopriamo un divertente aneddoto della giovinezza di Christian De Sica. Per quanto tragico possa essergli apparso in quel momento, oggi il comico ci ride su.

Christian De Sica, il racconto del viaggio in Venezuela

“Mi vergognavo a fare l’ attore” ha rivelato il comico in un’intervista al Corriere della Sera di qualche mese fa. Con due genitori del calibro di Vittorio De Sica e Maria Mercader il confronto doveva apparire davvero schiacciante. Così il giovane Christian decise di partire per il Venezuela, in cerca della propria strada. “Siccome avevo una fidanzatina venezuelana, me ne andai dall’altra parte del mondo. […] volevo provare a cimentarmi nelle prime esperienze artistiche lontano da casa, per non dover subire ingombranti paragoni” ha spiegato.

Ma in Venezuela non fu tutto rose e fiori. L’attore si ritrovò a lavorare come cameriere e in seguito come intrattenitore in un lussuoso hotel, in un ambiente in cui i ricchi erano ricchissimi e i poveri, poverissimi. Si recò poi in Amazzonia per un tour guidato, ma qualcuno gli offrì un cesto ricolmo di frutta che a quanto pare non era stata lavata adeguatamente.

“Dopo qualche tempo diventai tutto giallo in faccia. Mamma al telefono mi disse: ‘che stai a fare là, torna a casa’“. Così terminò l’avventura sudamericana di De Sica, ma iniziò il suo lungo viaggio nelle sale cinematografiche italiane. Il resto è storia.