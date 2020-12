Fabio Volo sbotta in radio e si scaglia contro Fedez: “Io divento matto”

Fabio Volo sbotta in radio in quanto non avrebbe gradito le azioni compiute da Fedez gli scorsi giorni e che hanno fatto il giro del web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Volo (@volofabio)

Nei giorni scorsi Fedez avrebbe distribuito del denaro a delle categorie più colpite dall’emergenza Covid-19. Tale elargizione di denaro non sarebbe passata inosservata, ma Fabio Volo non avrebbe gradito questa azione per un motivo ben semplice: la pubblicità che si è fatta il rapper. In effetti, Fedez avrebbe tramite diretta su Twitch distribuito pacchetti da mille euro – si badi bene, denaro non dei Ferragnez, ma dei fan – a cinque persone scelte a caso per strada. Durante la trasmissione radio “Il Volo del Mattino” l’omonimo scrittore avrebbe detto la sua, criticando aspramente questo modus operandi del rapper, «la beneficenza si fa in silenzio». Tra i destinatari dei pacchetti, un senzatetto ed una cameriera del Mc Donald’s.

LEGGI ANCHE -> Neonata positiva al Covid abbandonata

Attacco di Fabio Volo, Fedez si “giustifica”

LEGGI ANCHE -> Conte-Renzi, salta l’incontro

«Io divento matto perché poi ci ritroviamo a parlare di queste cose: aspettate un attimo prima di riprendere la messa in onda, vado giù ad aiutare una vecchietta che attraversa la strada, poi faccio una stories, un post e divento buono per tutti ma con i soldi degli altri» senza mezzi termini Fabio Volo mostra tutto il suo disappunto vedendo nel business la finalità del rapper, marito di Chiara Ferragni. Qualcun altro avrebbe lamentato la macchina costosa che Fedez precisa – in una lunga storia sul profilo Instagram ufficiale – di aver pagato sino all’ultimo centesimo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

“Spiace che questa iniziativa sia stata percepita come di cattivo gusto. Però se i miei utenti mi chiedono di fare qualcosa a fin di bene, non mi voglio esimere dal farlo. Quindi lo rifarei…” la riposta del diretto interessato.