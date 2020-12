Questa mattina, undici persone sono morte ed altre tre sono rimaste ferite in seguito ad un incendio divampato all’interno di una casa di cura.

Tragedia in una casa di cura per anziani si è sviluppato un incendio che ha interessato l’intera struttura. Il bilancio attuale è drammatico: undici persone hanno perso la vita e tre sono rimaste ferite. È accaduto questa mattina a Ishbuldino, cittadina della regione del Bashkortostan, in Russia. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenute le autorità russe che hanno avviato le indagini per risalire alle cause che hanno dato origine al rogo.

Russia, incendio divampa in una casa di cura: undici morti e tre feriti, arrestato il capo della struttura

Undici persone hanno perso la vita e tre sono rimaste ferite in un incendio scoppiato all’interno di una casa di cura privata di Ishbuldino, villaggio sito nella regione del Bashkortostan, in Russia questa mattina, martedì 15 dicembre. Stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione del quotidiano canadese The Global and Mail, nella struttura si trovavano 16 persone in totale quando è divampato il rogo che ha danneggiato l’intero edificio.

Dopo l’allarme sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio, ed i paramedici che non hanno potuto far nulla per le vittime rimaste intrappolate nei locali della casa di cura in cui risiedevano. A perdere la vita, riferisce la stampa locale e The Global and Mail, sarebbero sette uomini e quattro donne di età compresa tra i 57 e gli 80 anni che erano costretti a letto per via delle loro condizioni di salute.

Intervenuti anche gli agenti della polizia russa che hanno immediatamente avviato le indagini per risalire alle cause dell’incendio. Non è ancora chiara l’origine delle fiamme, su cui sono in corso gli accertamenti.

Il comitato investigativo russo, riporta The Global and Mail, hanno aperto un fascicolo di indagine ed il capo della struttura sarebbe stato tratto in arresto.