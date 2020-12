Bianca Atzei e Stefano Corti innamorati e più belli che mai ad Arona – Foto

La relazione d’amore tra Bianca Atzei e Stefano Corti sembra andare a gonfie vele. Nuovo scatto super romantico su Instagram!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

Sembra proprio che Bianca Atzei e Stefano Corti siano sempre più affiatati. A testimoniarlo c’è un nuovo scatto pubblicato dalla cantante sul suo profilo Instagram.

I due piccioncini sono vicini mentre passeggiano per le vie di Arona. Lei indossa una pelliccia super glamour, mentre lui indossa una giacca di jeans imbottito e ha uno sguardo che è tutto un programma.

Ultimamente la coppia ha festeggiato il suo primo anno d’amore. Soprattutto lei ha potuto nuovamente credere fortemente nell’amore dopo la delusine avuta dal pilota Max Biaggi.

Bianca Atzei e Stefano Corti più uniti che mai!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)



La coppia dopo la quarantena, trascorsa insieme, ha deciso di volare in Sardegna, la terra d’origine dell’artista.

Tra i due la complicità non manca di certo e non perdono mai occasione per fare ironia e darsi al divertimento come si può notare dagli scatti presenti sui social network.

Presto potremmo anche ricevere la notizia che i due abbiano intenzione di dare alla luce un bebè. Stefano è già padre di un bambino nato da una relazione avuta prima di Bianca che, dal canto suo, non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare mamma.

“Con lui ho scoperto il sorriso. È ironico, divertente, dà alla vita il tocco di leggerezza di cui c’è bisogno. Ha un tocco magico: mi fa vedere le cose in maniera meno complicata”, queste le parole di Bianca Atzei che ha dichiarato di stare veramente bene insieme al suo Stefano.

I due si sono conosciuti durante un concerto di Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Inizialmente, la cantante non aveva molta fiducia in Stefano, ma lui con il passare del tempo è riuscito a farla innamorare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

Nel frattempo, la Atzei non perde mai occasione per postare degli scatti dove si mostra in tutta la sua bellezza. I commenti dei fan, ovviamente, non mancano: “Sempre spettacolare❤️❤️❤️, Incantevole 🌹😘💯, La tua voce la conosciamo 🔝🔝🔝!!!! La tua sensualità…..e bellezza vuoi mettere…🔥🔥🔥🔝🔝🤩