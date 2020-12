La conduttrice Elisa Isoardi parla della sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo: una bella sfida da accogliere con gioia.

In seguito all’esperienza andata a buon fine con lo show televisivo di Ballando Con Le Stelle, per la presentatrice di origini piemontesi è la volta di trasferirsi sul palco più amato dagli italiani, quello del Festival di Sanremo. Nella prossima edizione, che andrà in onda a partire dal 2 al 9 marzo 2021, la bellissima e professionale Elisa Isoardi affiancherà, e non senza emozione, il conduttore Amadeus e lo showman Rosario Fiorello.

Elisa Isoardi: salirà sul palco dell’Ariston

Dopo il successo della sua attiva presenza in Ballando Con Le Stelle, ed in quella precedentemente testata sul set de La Prova Del Cuoco, la conduttrice volta inaspettatamente pagina, e sembrerebbe che non stia più nella pelle. Elisa si è fatta amare dai telespettatori grazie alla sua semplicità. E, attraverso questa nuova esperienza, avrà l’occasione di mettersi completamente in gioco.

Sarebbe infatti un’occasione d’oro quella di salire per la prima volta sul palco dell’Ariston per Elisa. Sia per crescere professionalmente al fianco di due grandi personalità dello spettacolo, come quelle di Amadeus e Rosario, che al contempo per vivere un’emozione unica nel suo genere.

Sulla sua presenza al Festival della canzone italiana non vi è ancora nulla di certo. Nonostante Elisa abbia già affermato in una recente intervista: “Ad Amadeus e Fiorello direi subito di sì”.