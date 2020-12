Elisa Isoardi in tv, cancellato il nuovo programma Rai

Qualche settimana fa sembrava ancora incerta la cosa ma ora è ufficiale, Elisa Isoardi è stata tagliata fuori dalla conduzione Rai. Il motivo

Dopo la lunga conduzione a “La prova del cuoco”, e la sua ottima performance sul palco di “Ballando con le stelle”, sembrava che Elisa avrebbe preso anche il timone del programma di medicina Check Up su Rai Uno. Indiscrezioni parlavano che avrebbe dovuto iniziare questa nuova avventura televisiva nel programma ideato da Biagio Agnes. Poi invece il sito di gossip Dagospia aveva parlato di voci di corridoio che vedevano sempre più forte la cancellazione del programma.

Ora è tutto confermato per Elisa, la Rai non provvederà alla messa in onda di Check Up. Sempre secondo Dagospia, la colpa di questa fuoriuscita della conduttrice sarebbe da imputare a un veto posto proprio verso l’Isoardi.

I vertici Rai e l’amministratore delegato Salini, non avrebbero gradito il suo comportamento a “Ballando con le Stelle”. “Non ha affatto gradito – scrive Dagospia – il finale di Ballando, in cui lei e Raimondo Todaro sono usciti di scena sbattendo la porta, dopo non aver certo lasciato un segno positivo nelle puntate precedenti”.

Elisa Isoardi con la madre insieme a “Oggi è un altro giorno”

Da Dagospia hanno precisato poi che se mai il programma vedrà la luce a condurlo sarà un divulgatore anche se non si conosce il nome. Quello che è certo è che la Rai non ha dato ancora nessuna conferma ufficiale e la stessa Isoardi non si è espressa a riguardo.

Lunedì nel frattempo abbiamo trovato Elisa con la madre Irma ospiti al programma “Oggi è un altro giorno” condotto dalla Bertone. Le due donne hanno parlato del loro rapporto di amicizia cresciuto negli anni e del profondo legame che le unisce.

Elisa Isoardi ha anche raccontato: “Mi diceva sempre: Non sei bella, sei particolare, e questa frase mi ha dato tanta forza. Perché se non credi troppo nella tua bellezza ti concentri su altro. Noi non ci fermiamo su convenevoli del genere, siamo molto più pratiche”.