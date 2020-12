Sara Croce, il mini bikini lascia sotto il sole una zona proibita – FOTO

Sara Croce, il mini bikini non riesce a nascondere le zone proibite che vengono così baciate dal sole, splendida.

Viste le temperature rigide che interessano il nostro paese, Sara Croce ha un rimedio tutto suo per riscaldare chi la segue. La bellissima Sara infatti posta una foto – sicuramente un momento nostalgia – che la ritrae in costume. Non un bikini, ma un mini bikini che mostra un fisico statuario, del resto per un costume del genere si richiedono delle misure che la Croce possiede. In realtà questo non è il primo scatto del genere, ma sono tre che la ritraggono sempre nella stessa giornata, i luoghi sono infatti gli stessi. Pubblicando una foto per giorno a partire da sabato. Il motivo è ben preciso e lo indica la stessa Sara: +800k.. solo un anno e mezzo fa eravate in 20k e oggi mi seguite in così tanti! Anche se non ve lo dico spesso siete la mia forza! Grazie che mi seguite tutti i giorni!.

Sara Croce, la sfida social di una follower

Sara Croce dopo aver pubblicato lo scatto estivo del giorno ammette che sarà l’ultimo. Tale decisione ovviamente non è stata presa bene dai suoi follower i quali amano ammirare la bellezza senza limiti di Sara. Anche se in alcun casi queste foto hanno dato adito a discussioni variegate: tra commenti molesti, apprezzamenti di vario genere, c’è chi si mette anche in competizione, sfidando il lato B della Croce e sostenendo che il proprio sia migliore.

Ovviamente, i follower della modella non perdono occasione per proporsi alla “sfidante” come giudici per decretare la vincitrice.