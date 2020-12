Federica Nargi incontenibile: l’apertura sul décolleté non lascia nulla all’immaginazione | FOTO

Federica Nargi sconvolge i followers di Instagram col suo ultimo post: l’apertura sul décolleté lascia intravedere il seno generoso. Sensualissima!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

I followers sono letteralmente impazziti di fronte all’ultimo scatto di Federica Nargi. L’ex velina ha postato una foto risalente ad uno shooting, in cui balza agli occhi un dettaglio che tutti notano. La maglietta bianca, che si apre in corrispondenza del décolleté, non riesce a contenere il generoso seno: le curve della Nargi sono letteralmente da capogiro.

Gli utenti sono entusiasti della visuale: “Sei sempre più bella“, “Io ti amo“, le scrivono.

Federica Nargi: lo sfogo sui social prima di prendere l’aereo

“Questo non è viaggiare in sicurezza“, ha tuonato la Nargi nelle sue Instagram stories. Proprio ieri, durante uno scalo all’aeroporto di Fiumicino, si è mostrata decisamente alterata, per via delle situazioni a cui ha assistito. A detta sua, non ci sarebbe stato alcun rispetto per le norme anti-Covid.

L’ex velina, in particolare, si riferisce al momento in cui i passeggeri, prima di prendere l’aereo, sono stati ammassati all’interno del bus navetta. “Non vi dico neanche quante persone hanno fatto salire“, ha scritto Federica, una volta a bordo del veicolo. La rabbia della modella è comprensibile, se si pensa che, a fronte delle misure che il Governo pretende di far rispettare, si verificano continuamente situazioni come queste.

La Nargi ha denunciato il tutto, documentando l’increscioso episodio attraverso gli scatti pubblicati tramite stories. E non si è trattenuta dallo scoccare una frecciatina al Governo: “EVITARE ASSEMBRAMENTI (ci dicono)“, scrive polemizzando sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

A quanto pare, la compagna di Alessandro Matri non è stata l’unica a lamentarsi della situazione. Anche Fernando Alonso, ex campione del mondo di Formula 1, ha constatato la medesima problematica all’aeroporto di Malpensa. “Quando capisci che l’Italia è il centro del Covid da febbraio“, si è sfogato il campione.

