Federica Nargi, classe ed eleganza | Un incanto – FOTO

Federica Nargi ha lasciato a bocca aperta nuovamente i suoi fan con una foto pubblicata tramite il proprio profilo Instagram: meravigliosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

Federica Nargi è semplicemente incantevole nel suo post pubblicato poche ore fa sul proprio profilo Instagram. L’ex Velina di Striscia La Notizia ha lasciato a bocca aperta i suoi numerosissimi fan. Infatti Federica si è confermata ancora una volta bellissima e affascinante.

Come sempre, la ragazza è riuscita a far risaltare il suo fascino e a conquistare moltissimi ammiratori con una foto di grande classe ed eleganza. Si tratta di caratteristiche non così comuni, soprattutto nel mondo virtuale dei social network.

LEGGI ANCHE —> Carolina Casiraghi in intimo e stivali di pelle, super provocante – FOTO

Federica Nargi, sempre meravigliosa | Splendida – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

E ciò è stato notato dal popolo del web. Non è caso quindi che la compagna di Alessandro Matri sia riuscita a riscuotere un grande successo anche con il suo più recente contenuto, postato poco fa su Instagram. Stiamo parlando di una foto molto semplice, ma in grado di far risaltare tutta la sua bellezza ed eleganza. Anche in questa occasione, gli utenti hanno decisamente apprezzato l’immagine da lei pubblicata.

LEGGI ANCHE —> Valentina Vignali, minigonna e gambe da urlo: che bellezza – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

Infatti sono tantissimi i ‘like‘ e i commenti di complimenti raccolti da questo post. Si tratta di quasi 85mila ‘mi piace‘ e di ben 185 messaggi che si possono leggere nel box dei commenti nel giro di 4 ore. Sono numeri davvero importanti, così come quelli dei suoi follower che ormai hanno raggiunto quota 3 milioni e 800mila unità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.