Elena Barolo, tris di look: elegantissima e sensuale, gambe da urlo – FOTO

Elena Barolo e un tris di scatti assolutamente imperdibili su Instagram, le sue foto sono eleganti e accendono la fantasia: che gambe

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Barolo (@elenabarolo)

Insieme a Giorgia Palmas, ha costituito una delle coppie storiche di veline più iconiche e che hanno segnato l’immaginario di una generazione. Dal 2002 al 2004, Elena Barolo, la bionda della coppia, ha incantato sul palco di Striscia la Notizia, diventando poi, nel prosieguo, un volto piuttosto noto del mondo dello spettacolo italiano. Showgirl e attrice apprezzata, ha mantenuto nel corso degli anni un seguito di ammiratori notevole e una certa fama nel mondo dei social network. Seguitissima su Instagram, la 38enne torinese continua a fare strage di cuori con il suo fascino. E quest’oggi probabilmente si supera, con un tris di scatti destinato a passare alla storia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elena Barolo, primo piano incantevole: occhi favolosi e sguardo magnetico – FOTO

Elena Barolo, i tre scatti fanno impazzire: fisico esagerato, quale foto preferite?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elena Barolo il vestitino è cortissimo: lei è bellissima e i follower sognano – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Barolo (@elenabarolo)

Un tris di immagini con differenti look natalizi, davvero da urlo. Scatti che evidenziano tutti la sua incredibile bellezza. Tre abbigliamenti molto diversi, tutti però accomunati da un tratto comune, ossia mettere in risalto la silhouette slanciata di Elena e soprattutto le sue bellissime gambe.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Barolo (@elenabarolo)

In tutte e tre le foto, Elena ostenta grande eleganza e appare più in forma che mai. Non sappiamo quale sia la vostra preferenza. La nostra, probabilmente, va allo scatto numero uno, quello in total black, con gambe in primo piano e tacchi altissimi. Voi, quale preferite?