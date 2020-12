Katia Pedrotti, sguardo ammaliante. La FOTO del primo piano è strepitosa

La ex gieffina Katia Pedrotti ha condiviso uno scatto che la ritrae in primissimo piano, bella da togliere il fiato lancia anche un messaggio importante

Katia Pedrotti è figlia del Grande Fratello a cui ha partecipato nel 2004 e che ne ha condizionato inevitabilmente gli anni a venire. Molte per personalità che ancora oggi sono volti noto del piccolo schermo, vuoi per il loro ruolo come opinionisti, vuoi per le collaborazioni con alcuno brand. Katia nella casa ha conosciuto Ascanio Pacelli che poi è diventato anche padre dei suoi figli Matilda (nel 2007) e Tancredi (nel 2013).

Fitvia, Bellavia, Materassi Emma, Oceansapart, Acqua&Sapone son solo alcuni dei brand con cui collabora Katia. Con il suo sorriso e la sua semplicità riesce a raccontare ogni volta una storia diversa, a coinvolgere lo spettatore e proporre il prodotto in maniera accattivante senza mai stancare.

Katia Pedrotti, “Let the sunshine”. Bellissima

Nell’ultimo scatto postato sulla sua pagina Instagram dove conta 468mila follower, Katia propone una riflessione importante per finire quest’anno. Scrive infatti a margine di uno scatto che la ritrae in primissimo piano e ne mette in evidenza lo sguardo seducente ed intrigante:

“Let the sunshine. Da sempre, ho avuto la necessità di avere accanto solo persone che emanano energia positiva…. dal resto mi estraneo, una sorta di selezione naturale! Infondo: meglio sole che mal accompagnate!!!”

Solo pochi giorni fa la showgirl aveva lanciato un altro messaggio benaugurante sempre sulla sua pagina social, invitava tutti a non curarsi di stare a casa per le feste natalizie, senza cene con amici e party eleganti, l’importante, come suggerisce, è stare bene con sé stessi e prendersi cura delle persone più care che stanno sempre vicino a noi.