Sabrina Salerno riesce sempre a far impazzire la sua platea di ammiratori: l’ultimo scatto condiviso in rete è uno spettacolo d’eros.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Non esistono aggettivi per descrivere Sabrina Salerno. La cantante, proprio come 30 anni fa, continua a far sognare i suoi ammiratori con scatti prorompenti e piccanti in cui mette in mostra il suo corpo da urlo. La nativa di Genova ama allenarsi e i risultati sul suo fisico sono ben visibili. Le sue curve, invece, sono semplicemente pazzesche e lasciano sempre i fan a bocca aperta.

La Salerno, poco fa, ha condiviso uno scatto sbalorditivo. La splendida donna dimostra molti anni in meno rispetto a quelli che ha. Le trasparenze esplosive e il suo lato A meraviglioso illuminano il mondo dei social. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Emma Marrone come mamma l’ha fatta in 4 versioni, esagerata – FOTO

Sabrina Salerno, trasparenze esplosive: lato A favoloso