Una “bollente” Paola Saulino fa impazzire i follower di Instagram con uno scatto a “luci rosse”, senza censura: da brividi

L’ennesimo appuntamento al “tutorialino” di Paola Saulino, la web influencer che con il suo spirito libertino ha fatto sognare un intero popolo. L’artista a “luci rosse” si è specializzata in editoriali filosofici, che spaziano in diverse tematiche, dal perbenismo all’autonomia.

La protagonista assoluta del “Pompa Tour” manifesta il proprio pensiero, in seguito alle esperienze sessuali vissute negli ultimi giorni. Lei apprezza molto la sincerità, la gentilezza e il rispetto con i quali si conquista il volere di una persona. “Perchè parlare è facile, ma pensare non è per tutti”.

Paola proviene dal mondo teatrale e di questo mondo ne ha fatto un’opera d’arte senza…censura. Durante il soliloquio su Instagram dimostra anocra una volta di avere affinità sensuali senza pudore. Body nero trasparente e i follower che la sentono semore più vicina a loro, nella speranza di poter coronare il sogno di “mille e una notte”

Paola Saulino, perfromance esaltante in diretta Instagram