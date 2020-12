Anna Foglietta condivide la FOTO di un’icona importante per lei. “La vera fortuna è amare”

L’attrice Anna Foglietta ha fatto un tuffo nel passato e nella sua pagina Instagram ha postato la foto di Lady Diana di cui ha visto il documentario

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Foglietta (@foglietta.anna)

La bella Anna Foglietta non ha vissuto un periodo facile, infatti con la seconda ondata del Covid la figlia Nora di 7 anni si è ammalata e lei ha vissuto la quarantena in prima persona. “La nuova ondata, che il Covid te lo porta in casa, mi destabilizza” – ha raccontato la Foglietta, non nascondendo le difficoltà e i momenti di maggior timore.

Intervistata da Repubblica ha spiegato: “Alla clausura di marzo avevo reagito bene, ora con tutti questi mesi sulle spalle molto meno. Sento tutto il peso e la stanchezza di quel che siamo vivendo”. Ora la sua famiglia sta bene e per lei si prospetta un Natale più sereno.

LEGGI ANCHE –> Sabrina Salerno, lato A fenomenale e trasparenze esplosive: unica – FOTO

Anna Foglietta, “L’amore ti fa mettere le radici e nessuna tempesta può abbatterti”