Giorgio Panariello ha raccontato un particolare che riguarda il suo amico Carlo Conti. Un momento non facile che li ha visti però vicini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIORGIO PANARIELLO (@giorgiopanarielloreal)

Giorgio Panariello e Carlo Conti sono molti amici, questo ormai è un fatto risaputo. Stesse origini e un’adolescenza passata insieme che non li ha mai fatti perdere di vista, nemmeno quando entrambi hanno sfondato nel mondo dello spettacolo diventando i personaggi famosi e apprezzati che tutti oggi conosciamo. Insieme a loro c’è una terza persona, Leonardo Pieraccioni.

Un trio eccezionale che resiste al tempo e che ha anche entusiasmato molto il pubblico con uno spettacolo teatrale che li ha portati in giro per tutta l’Italia. Sold out in tutte le date per il ‘Panariello Conti Pieraccioni Lo Show’ che molti hanno definito “lo spettacolo dei record”, approdato poi anche sul piccolo schermo.

Tre amici ed artisti dunque che non sono hanno fatto ridere ma anche riflettere ed emozionare. E ultimamente Panariello e Carlo Conti si sono riuniti e ritrovati sul palco di Tale e quale show, il primo nelle vesti di giudice, il secondo nel suo ruolo storico di presentatore. E su di lui Panariello ha rivelato delle cose.

LEGGI ANCHE –> Il sosia di Briatore fa outing: “Quello che ha bloccato Milano sono io”

Giorgio Panariello e la morte del fratello: la telefonata di Carlo Conti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIORGIO PANARIELLO (@giorgiopanarielloreal)

LEGGI ANCHE –> Carlo Verdone, FOTO ricordo con due illustri ospiti in barca. Li riconoscete?

Giorgio Panariello ieri è stato ospite di Francesca Fialdini a “Da noi… a ruota libera”, il programma della domenica che segue quello di Mara Venier. Qui il comico ha raccontato parte della sua vita, quella che riguarda la storia di suo fratello e la sua morte.

Panariello ha da poco scritto un libro dedicato proprio a suo fratello Franco intitolato “Io sono mio fratello”. Parlando di quel triste giorno, il comico toscano ha rivelato qualcosa su Carlo Conti. Un momento non bello ma che spiega come il rapporto tra i due è molto forte.

“Mi chiamò alle 7 del mattino e io mi ricordo che pensai ‘non lo sa che io a quest’ora dormo?’” ha raccontato Panariello. Quella telefonata di prima mattina era per dargli proprio la triste notizia della scomparsa del fratello.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIORGIO PANARIELLO (@giorgiopanarielloreal)

“Non erano riusciti a contattare me e hanno chiamato lui” ha spiegato precisando come l’amico Conti è stato di grande supporto per lui in quel buio momento della sua vita.