Era il bambino della Bauli, oggi è una vera e propria star – FOTO

Era il bambino protagonista della famosa pubblicità della Bauli nel 1988. Oggi ha 40 anni e lo avete visto in molti più film di quanto pensiate.

Vi ricordate il bambino che all’età di soli 8 anni fu reclutato per lo spot della Bauli? Oggi ha 40 anni ed è un uomo di successo. Attore, ma anche regista cinematografico e teatrale: Elio Germano ne ha fatta di strada. Proprio così, il bambino della Bauli ed il protagonista della nuova pellicola Netflix, L’isola delle rose, sono in realtà la stessa persona.

Scopriamo insieme come Elio Germano è arrivato ad essere l’artista che è oggi.

Elio Germano, il bambino della Bauli è oggi un attore e regista di successo

Un talento naturale quello di Elio Germano, che all’età di soli 8 anni debuttava nello spot della Bauli. Da allora la sua avventura in tv non si è mai arrestata. Nel 1993, a 12 anni, debutta nel mondo del cinema con Ci hai rotto papà. La notorietà giunge però nel 2007, quando si aggiudica il David di Donatello come Miglior attore protagonista con Mio fratello è figlio unico. Gli altri due David di Donatello gli derivano da La nostra vita e Il giovane favoloso. In quest’ultimo film, l’attore veste i panni di Giacomo Leopardi.

Nella sua vita, Elio Giordano ha recitato con tutti i migliori registi della nostra generazione. Solo per citarne alcuni: Giovanni Veronesi (Che ne sarà di noi), Michele Placido (Romanzo criminale), Paolo Virzì (N – Io e Napoleone, Tutta la vita davanti).