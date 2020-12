Una ragazza di 14 anni è stata attaccata ed uccisa da due leoni mentre si trovava con una cugina all’esterno di una fattoria.

Aggredita e uccisa da due leoni mentre utilizzava il bagno esterno di una fattoria. Questo il tragico destino di una ragazza di 14 anni deceduta nel distretto di Junagadh, nello stato del Gujarat, in India. Stando a quanto riferito dai media locali, la giovane si trovava insieme a sua cugina quando si è recata in bagno, ma improvvisamente le due ragazze sono state assalite dai due carnivori. La cugina della vittima è riuscita a scampare all’attacco, ma quest’ultima non ha fatto in tempo ed è stata uccisa ed il suo corpo dilaniato. Inutili i tentativi di soccorso dei paramedici che non hanno potuto far nulla per la 14enne.

India, ragazza di 14 anni attaccata e uccisa da due leoni: la tragedia sotto gli occhi della cugina

Tragedia in India, dove una ragazza di soli 14 anni è morta dopo essere stata attaccata da due leoni all’esterno di una fattoria nella serata di lunedì. La vittima, stando a quanto riferiscono i media locali e la redazione del tabloid britannico The Sun, si stava recando in un bagno esterno dell’edificio insieme alla sua cugina. Improvvisamente le due adolescenti sono state attaccate da due leoni: la cugina è riuscita a mettersi in salvo salendo su una cisterna, mentre la 14enne, colta alla sprovvista, è stata assalita dai due animali che avrebbero dilaniato il suo corpo.

Lanciato l’allarme dalla sopravvissuta, sul posto sono arrivati i medici che non hanno potuto far nulla per la giovane di cui è stato possibile costarne il decesso per le gravi ferite riportate nell’attacco. Sul posto anche la polizia indiana, il cui capo del Dipartimento ha dichiarato come sia stato difficile cacciare gli animali nel tentativo di salvare la ragazza, operazione per la quale sarebbe stata necessaria circa mezz’ora.

Un portavoce della forestale della zona ha dichiarato che il comportamento dei leoni, che vivono nell’area dove si è consumata la tragedia, è molto insolito dato che questi animali non attaccano mai l’uomo se non vengono provocati.

Ora, riporta The Sun, il personale forestale sarebbe a lavoro per cercare di riportare i leoni nel loro habitat naturale.