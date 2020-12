Vi ricordate il piccolo Sam di Love Actually? Oggi ha 30 anni ed è famosissimo – FOTO

Vi ricordate Sam, uno dei piccoli protagonisti di Love Actually? Oggi ha 30 anni ed è noto per un ruolo in particolare.

Love Actually, il piccolo Sam è oggi un divo di Hollywood

Vi ricordate Sam, il protagonista della romantica storyline pre-adolescenziale di Love Actually? Il suo interprete, Thomas Brodie-Sangster, ha oggi 30 anni ed una spettacolare carriera nel mondo del cinema.

A differenza di tante altre star-bambine, che spesso si rivelano solo delle meteore, il piccolo attore è letteralmente cresciuto di ruolo in ruolo, divenendo oggi a tutti gli effetti una delle celebrità più amate di Hollywood.

Tra i suoi personaggi più importanti, quello del bimbo di Nanny McPhee – Tata Matilda, ma soprattutto gli amatissimi Jojen Reed e Newt, rispettivamente de Il trono di spade e Maze Runner – Il Labirinto.

Una curiosità: ai tempi di Love Actually, Thomas Brodie-Sangster (che aveva già 13 anni, ma sembrava molto più piccolo) sapeva già suonare eccellentemente la batteria. Questa sua capacità si rivelò decisiva per il provino.