La coppia Mancini Montrucchio questa sera sarà su Real Time per la finale di Junior Bake Off, intanto però li vediamo a casa per il pranzo di Natale

Nonostante tutte le avversità del periodo, anche quest’ultima edizione di “Junior Bake Off Italia” è giunta alla finale che sarà trasmessa stasera per regalare una bella sorpresa ai sei mini pasticceri finalisti in gara.

Non sappiamo ancora chi sarà il miglior mini pasticcere d’Italia, ciò che è certo che alla conduzione troveremo Alessia Mancini con il compagno Flavio Montrucchio, accompagnati dagli ormi volti noti giudici Ernst Knam e Damiano Carrara. Ospiti della puntata Clelia D’Onofrio e Renato Ardovino, il re de “le torte di renato” sempre in onda su Real Time.

Anche se si tratta di bambini, la gara sarà lo stesso sicuramente molto agguerrita. Dalle anticipazioni sappiamo che i giovanissimi nella prima parte della gara dovranno preparare una torta dove gli verrà richiesto d’inserire un ingrediente a sorpresa. Solo chi saprà stupire i giudici potrà accede all’ultima parte del programma e aggiudicarsi la vittoria.

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, bellissimi in questa giornata di festa

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio sono una delle coppie più bella della tv nazionale e adesso che li vediamo insieme anche in questa nuova avventura su Real Time hanno fatto impazzire i fan.

“Ho pensato per giorni cosa avrei indossato di rosso a Natale e lui si salva in corner con un paio di calzini, regalati da me!!!😂 Buon Natale di cuore ❤️” scrive Alessia a corredo di una foto pubblicata solo poche ore fa che li vede insieme felicissimi mentre trascorrono questo Natale in casa. In vestito rosso lei, cappello da Babbo Natale per Flavio che per essere in abbinata con la moglie ha deciso di abbinare solo…i calzini.

16mila like per loro e commenti bellissimi delle persone che li seguono e supportano: “Vi auguro ancora più opportunità televisive perché siete spontanei simpatici e non costruiti e questo è sempre molto apprezzabile”, “Stupenda coppia, auguroni a tutti voi con il cuore”.