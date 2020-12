Marika Fruscio esplosiva sui social network: la showgirl ha fatto impazzire tutti con uno scatto pazzesco con décolleté in bella mostra.

Marika Fruscio non smette di incantare sui social network: la showgirl fa letteralmente impazzire tutti con i suoi scatti piccanti e bollenti. La nativa di Agrate Brianza, nota al pubblico per il suo ruolo di opinionista nei programmi che trattano il Napoli calcio e per la sua partecipazione a diversi giochi sexy sui social, fa sognare tutti con il suo fisico da capogiro.

La Fruscio è seguitissima in particolare su Instagram: il suo account vanta 741mila follower. Marika, poco fa, ha lasciato i fan a bocca aperta con uno scatto pazzesco infiammando questo giorno di Natale.

Marika Fruscio, scollatura pazzesca: décolleté da capogiro

Marika, poco fa, ha postato uno scatto da cardiopalma. La 41enne indossa un vestitino cortissimo che presenta anche una scollatura profonda. Il suo seno incredibile è in primissimo piano e fa impazzire i fan. La bellezza del suo viso è come al solito disarmante.

“A che punto siete?????”, ha chiesto la showgirl nella didascalia, probabilmente facendo riferimento al pranzo natalizio. Gli utenti stanno commentando con enfasi inondando il post di complimenti. “Al punto di impazzire quando ti vedo”, “Buon Natale bellezza”, “Stupenda”, “Sei proprio super bellissima”, si legge.

La showgirl, qualche giorno fa, mandò il web in tilt con uno scatto pazzesco in cui indossava una camicetta sexy. Il suo lato A da infarto era ben visibile e estasiò i fan.