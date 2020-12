Jasmine Carrisi: outfit natalizio particolare, il rosa è il nuovo rosso 2020

Jasmine Carrisi esce dagli schemi in questo Natale speciale, su Instagram arriva anche il suo messaggio di auguri

E’ la nuova star di The Voice, nell’ultima puntata la figlia di Al Bano ha stupito tutti con la sua voce ed ha sfoggiato un abito fenomenale. Una rivelazione per il pubblico che l’ha conosciuta e ora non se la lascia più scappare. Jasmine Carrisi è una ragazza di diciannove anni nata dalla relazione tra il cantante pugliese e Loredana Lecciso. La giovane assomiglia molto alla mamma per la sua bellezza, ma il talento lo ha ereditato tutto dal padre.

Jasmine Carrisi: una bambola a Natale

Per Natale Jasmine Carrisi ha sfoggiato un look davvero stravagante. Non è da tutti indossare una felpa e dei leggings in questo giorno speciale, lancerà una nuova moda? Ha conquistato il pubblico con i suoi capelli rosa, il colore del Natale non è più il rosso. “Buon Natale belli” scrive la piccola cantante e i suoi fan non tardano a rispondere: “Meravigliosa”, “Tesoro sei bellissima”, “Buon Natale cara”. Dopo il successo di The Voice i follower sono aumentati arrivando a quasi novanta mila.

Per Jasmine Carrisi la carriera è appena iniziata, ora la diciannovenne non si ferma più ed è pronta a scrivere il suo futuro. Il suo talento la porterà a scalare la vetta del successo, proprio come è accaduto a suo padre. Non ci resta che seguirla per rimanere aggiornati.