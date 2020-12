Un Posto al Sole anticipazioni 25 dicembre: grandi novità per Clara! Anche a Palazzo Palladini sarà un Natale particolare, soprattutto per Alberto e la sua compagna

Un Posto al Sole continua anche a Natale: per Patrizio saranno delle feste molto particolari, perché sarà coinvolto in un piano strategico per sottrarsi al viaggio per Indaca. Il ragazzo si impegnerà a restare accanto a Rossella, che forse riuscirà davvero a raggiungere il suo obiettivo. Intanto Niko, che vorrebbe recuperare il rapporto con il figlio, porterà Jimmy ad incontrare una persona davvero molto speciale.

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di stasera: novità per Alberto e per Clara

Per Alberto pure saranno delle feste particolari rispetto a quelle dello scorso anno: i suoi problemi economici sono in via di risoluzione. Tutto ciò è merito di Barbara, l’amica di famiglia che gli ha offerto un posto di lavoro e anche un posto nel suo cuore. L’avvocato ha dovuto cedere alle sue lusinghe e ha tradito nuovamente Clara, ma nonostante questo non vuole lasciare né lei né Federico. Infatti per le feste invita Clara nella loro nuova casa.

Roberto ha in pugno Marina ed è di nuovo il socio di maggioranza dei Cantieri: una vittoria davvero schiacciante, era quello che voleva. Intanto si ritroverà nuovamente diviso tra Lara e Marina.