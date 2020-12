Miriam Leone: “Le attività che nutrono il nostro spirito restano chiuse”

Miriam Leone, protagonista della copertina di Vanity Fair, ha pubblicato un IG post, in cui parla di un progetto inevitabilmente rimandato.

La bellissima attrice, conduttrice televisiva, ex modella italiana ed ex Miss Italia scrive: “Questa cover di Vanity Fair per me ha un valore speciale… era stata organizzata per parlare della mia Eva Kant e del film “Diabolik”, che sarebbe dovuto uscire questo 31 di dicembre, invece la vita, imprevedibile e che spesso ci sfugge e decide per noi, ha deciso che non potesse essere così, ha deciso che i cinema e tutte le attività che nutrono il nostro spirito debbano restare chiuse e che dovremmo passare queste feste nell’intimità di un focolare piccolo e ristretto, per i fortunati di noi che lo hanno”.

“Che privilegio essere l’incarnazione di un fumetto”

Sotto questa foto tratta proprio dal nuovo film, la meravigliosa Miriam Leone parla ancora di Diabolik e della sua parte nei panni di Eva Kant: “Che privilegio essere l’incarnazione di un fumetto, che privilegio interpretare una donna così forte, emancipata, autonoma e innamorata del proprio compagno insieme”.

Sotto la direzione di Manetti Bros, il cast è eccezionale: troviamo, in particolare, Valerio Mastandrea nei panni dell’ispettore Ginko e Luca Marinelli che interpreta Diabolik.

Il film più atteso d’Italia tratterà dell’omicidio della marchesa Semily, compiuto dopo l’arrivo di Stefano Garian e del padre di Gustavo al castello. I sospetti dell’Ispettore Ginko cadono anche su Diabolik, che da tempo aveva messo gli occhi sull’eredità della famiglia Garian.

Quando uscirà allora il nuovo capolavoro cinematografico?

Non ci resta che aspettare nuove notizie!