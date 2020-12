Martina Colombari abbracciata al suo uomo nel giorno di natale-FOTO

La Colombari ha condiviso una foto in cui appare abbracciata al suo amato marito Alessandro, nel giorno di natale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

Martina Colombari condivide una foto abbracciata stretta a suo marito nel giorno di natale e tutti commentano:”Quanto siete belli”, “Vi auguro di essere sempre così felici”. La Colombari appare sempre più bella e in forma e a proposito della sua forma fisica, l’altro giorno ha commentato il suo duro lavoro per mantenersi.

Sotto a una foto che la ritrae mentre si allena con i pesi in mano e su una palla da ginnastica, scrive nella didascalia:”Non si tratta di fortuna. Non si tratta di talento. Si tratta di coerenza. E tutto parte da quel Primo Passo”.

LEGGI ANCHE>>>Valentina Vignali in mood natalizio: un’esplosione di eros e amore | FOTO

Martina Colombari tiene in braccio un bebè, che dolci

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Caterina Balivo: rivela la ricetta perfetta per le feste, è una deliziosa – FOTO

La modella e showgirl condivide su Instagram nelle stories una foto che la ritrae con una neonata, che bella avrà mica il desiderio di un’altro figlio? Sembra molto felice e serena. Nelle stories più avanti fa gli auguri di natale mentre corre, non molla mai la Colomabri nemmeno durante le feste. Si allena anche nel giorno di natale, d’altronde ci vuole dei risultati deve avere costanza. Poi torna a casa e fa vedere l’illuminazione di casa sua che è bellissima e si rivolge al marito dicendo “ma che bella illuminazione” e lui risponde “merito dell’elettricista bravo”.

I due appaiono sempre innamorati e complici anche dopo tutti questi anni. Si sono sposati nel 2004, l’anno scorso in occasione dei 15 anni di matrimonio la Colombari ha fatto una dedica bellissima al marito scrivendo: “15 anni fa…e ti amo ancora di più”. La Colombari aveva spiegato che la vita di coppia non è facile, bisogna mandare giù molti rospi e farsi andare bene cose che magari non piacciono.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

Inoltre lei ha dichiarato di essere molto diversa dal marito come carattere, e questo spesso li divide. Tuttavia si amano ancora come il primo giorno e anche in questi giorni di festa, la Colombari condivide foto abbracciata all’uomo della sua vita.