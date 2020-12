MasterChef Italia. Chi è il primo concorrente eliminato della 10^ edizione

L’edizione numero 10 di MasterChef Italia ha già il suo primo eliminato tra i concorrenti in gara. Di chi si tratta

La decima edizione del talent show culinario MasterChef Italia ha aperto i battenti il 17 dicembre scorso. Vedrà darsi battaglia 21 cuochi provetti fino al prossimo 4 marzo 2021. Chi salirà sulla vetta ed essere incoronato vincitore? A quest’ultimo sarà attribuito il premio di 100.000 euro in gettoni d’oro e avrà inoltre la possibilità di pubblicare un libro (edito da Baldini+Castoldi) in cui inserire le proprie personali ricette originali.

I giudici di quest’anno sono gli integerrimi Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli che, con la loro esperienza e professionalità, decreteranno gli artefici dei piatti migliori attraverso sfide sempre più difficili, all’ultimo fornello.

MasterChef Italia 10, chi è il primo eliminato

La decima edizione del programma MasterChef Italia 10 ha già visto, purtroppo, la prima eliminazione. Si tratta di una concorrente di Albisola Superiore, nel Savonese. E’ Camilla Lampani, 35enne, ex barista.

I 21 concorrenti del cooking show hanno dovuto affrontare la prima prova al buio di quest’anno: la pena per chi perde è il grembiule nero che porta dritto al Pressure test, anticamera dell’eliminazione. Hanno dovuto preparare dei piatti usando solo alimenti neri, cercando di renderli invitanti nonostante la monocromia. Azzurra, Cristiano e Camilla sbagliano proprio nel mancato utilizzo di questo colore. Anche Valeria, Monir, Federica e Marco sbagliano la preparazione.

Finiscono tutti al Pressure Test. La prova consisteva nel reinterpretare gli ingredienti usati per la loro preparazione durante le selezioni, senza però l’alimento principale. Difficile momento in cui hanno dovuto far uscire tutta la loro creatività e capacità di mettere in discussione loro stessi

Purtroppo il test ha visto fallire proprio Camilla che ha dovuto salutare gli altri compagni di gara.