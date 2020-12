Alessia Fabiani in rosso natalizio, le gambe incrociate: infarto garantito – FOTO

Alessia Fabiani attraverso i canali social ha voluto svelare ai suoi tantissimi ammiratori in compagnia di chi sta trascorrendo queste vacanze natalizie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Fabiani (@alessiafabiani_)

Bella e simpatica come sempre Alessia Fabiani ha rivelato sul suo profilo Instagram con quale dolce compagnia sta trascorrendo questi giorni particolari. L’ex letterina si è lasciata ritrarre in alcune foto con un outfit tipicamente natalizio. Seduta su una sedia da ufficio Alessia indossa un abitino rosso fuoco che lascia scoperte le lunghe gambe avvolte da calze nere. Un vero e proprio regalo di Natale per i suoi numerosissimi follower che sono rimasti letteralmente senza fiato di fronte a tanto fascino. Nelle foto Alessia ha voluto mostrare al pubblico che tanto la ama in compagnia di chi ha deciso di trascorrere questi giorni speciali. Si tratta di una new entry di casa Fabiani, il piccolo e dolcissimo Koco’ un batuffolo di pelo nero che la showgirl coccola tra le gambe.

LEGGI ANCHE -> Oggi è la showgirl più bella di tutte, l’avete riconosciuta? FOTO

La vita privata e la carriera di Alessia Fabiani

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Fabiani (@alessiafabiani_)

LEGGI ANCHE -> Barbara Pedrotti incanta i social: bellezza che toglie il fiato FOTO

Alessia Fabiani ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo quando era poco di una bambina nella sit-com Orazio il cui protagonista era Maurizio Costanzo. L’amore del pubblico l’ha però travolta grazie alla sua partecipazione come letterina a Passaparola, il fortunato programma Mediaset di Gerry Scotti. Senza mai abbandonare il piccolo schermo Alessia si è cimentata anche nel ruolo di attrice ottenendo molte gratificazioni soprattutto in teatro. La sua vita privata è stata costellata purtroppo da diversi alti e bassi. Dopo la relazione con Francesco Oppini, duramente osteggiata dalla madre Alba Parietti a causa della differenza di età tra i due, Alessia ha vissuto una travolgente storia d’amore con Fabrizio Cherubini. Una relazione intensa durata ben 5 anni e coronata dall’arrivo nel 2012 di due figli gemelli Kim e Keira.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Fabiani (@alessiafabiani_)

Oggi anche se l’amore tra i due è irrimediabilmente terminato Alessia e Fabrizio hanno dichiarato di voler restare vicini per il bene dei figli.