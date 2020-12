Eleonora Pedron a letto in posa che mette i brividi: unica e irresistibile – Foto

Nuovo scatto di Eleonora Pedron sui social dove si motra in tutta la sua bellezza. Date un’occhiata anche voi!

Sempre più bella ed elegante Eleonora Pedron. Sui social ha pubblicato un nuovo scatto dove si mostra in tutta la sua bellezza con un abito glitterato particolarmente elegante.

Sguardo che guarda di lato davvero sexy e ammaliante. Il tutto reso ancora più bello dalla sua chioma bionda davvero irresistibile.

La carriera e la vita privata di Eleonora Pedron</h2

Eleonora Pedron è un’attrice e conduttrice diventata famosa dopo aver vinto Miss Italia nel 2002. Successivamente, è diventata meteorina di Rete 4, per poi negli anni successivi condurre programmi come Controcampo e Sipario.

Nel 2006 l’abbiamo vista anche al cinema, visto che la Padron ha debuttato ne film Vita Smeralda di Jerry Calà, mentre nel 2008 l’abbiamo vista recitare nel film Il seme della discordia.

Ci sono anche delle fiction nel curriculum lavorativo della Padron che ha recitato in Medici miei e Donna detective. Dal 2015, è ospite fissa del programma Quelli che il calcio.

Una vita non molto facile quella della Padron che ha dovuto far fronte a due gravi lutti. Quello della sorella maggiore Nives, morta nel 1991 all’età di 14 anni, e quello di suo padre Adriano nel 2002 (entrambi sono morti in un incidente stradale).

Ovviamente la Pedron è balzata agli onori delle cronache per il suo passato sentimentale. Ha avuto una storia d’amore di 11 anni con Max Biaggi dalla quale sono nati due figli: Ines Angelica e Leon Alexander.

Successivamente, è stata due anni con Daniele Conte, ha avuto un breve flirt anche con Tommy Vee e, poi, con Nicolò De Devitiis (fino a febbraio 2019).

La Pedron è anche appassionata di sport. Ama tanto correre e pratica Boot Camp, ovvero una tipologia di fitness molto simile a quella dell’addestramento dei Marines Americani.

Del resto, basta dare una veloce occhiata ai suoi scatti per notare quanto sia in forma!