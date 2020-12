Shaila Gatta ha pubblicato suoi social uno scatto nel quale mostra ai suoi fan chi rappresenta il suo regalo di natale perfetto

Shaila Gatta incanta i suoi fan con degli scatti pubblicati su Instagram in cui mostra ai suoi tantissimi follower un lato decisamente tenero della sua vita. La bella ballerina napoletana ha infatti pubblicato delle foto in cui è in compagnia della sua amatissima famiglia. Nelle foto si presentano mamma, papà e le due bellissime figlie che compongono un nucleo famigliare davvero capace di ispirare tenerezza e amore. Dagli scatti pubblicati dalla bella Shaila traspare tutto l’affetto e la capacità di divertirsi specialmente nei giorni che più di tutti sono dedicati alla famiglia, ovvero quelli legati alle festività natalizie. Una tenerezza che è racchiusa tutta nella didascalia che accompagna le foto di Shaila: “Il mio regalo di Natale preferito sei tu“.

La carriera di Shaila Gatta

Shaila Gatta con professionalità e talento è riuscita grazie all’avventura sul bancone di Striscia la Notizia ad entrare definitivamente nel cuore del pubblico. La sua carriera inizia giovanissima quando appena 16enne decide di lasciare la sua amata Napoli per trasferirsi a Roma inseguendo il sogno coltivato fin da bambina. La passione e il talento per il ballo la porta nel 2015 ad entrare nell’ambita scuola di Amici, su Canale 5 facendosi notare dal pubblico grazie non solo alla sua capacità artistica ma anche al suo portamento elegante. Dopo l’esperienza vissuta nel fortunato programma di Maria de Filippi, Shaila entra a far parte del corpo di ballo di Ciao Darwin e Tale e quale show. La svolta arriva nel 2017 quando diventa la velina mora di Striscia la Notizia.

Dal 2019 insieme alla collega bionda Mikaela Neaze Silva e allo sportivo Vittorio Brumotti conduce l’edizione estiva di Paperissima Sprint. Un anno per Shaila davvero fortunato che ha visto nascere anche l’amore con il calciatore Leonardo Blanchard.