Clizia Incorvaia, le FOTO a “cavalluccio” su Paolo Ciavarro: bellissimi

Clizia Incorvaia ha condiviso una serie di scatti insieme al suo fidanzato Paolo Ciavarro: i due appaiono belli come il sole e più innamorati che mai

Clizia Incorvaia ha condiviso una serie di foto insieme al suo fidanzato Paolo Ciavarro. La coppia si è conosciuta durante l’edizione passata del Grande Fratello Vip. Gli scatti ripercorrono i momenti più belli di quest’anno che sta per giungere al termine. Il tratto comune a tutte le foto è la fashion blogger seduta sulle spalle del giovane fidanzato. I due sono ritratti in alcune foto al mare, sotto il sole delle terre della splendida Sicilia e anche in uno studio televisivo. Sembrano essere molto affiatati e più innamorati che mai. Lei biondissima come il suo cavaliere, con gli occhi che le luccicano per l’immenso amore che traspare da tutte le immagini pubblicate sui social network.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: la storia d’amore

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip andata in onda da gennaio ad aprile del 2020. Lui si è classificato secondo mentre lei è stata squalificata per aver dato del “Buscetta” ad Andrea Denver. Appena entrata nella casa del programma condotto da Alfonso Signorini, che durante la scorsa edizione aveva come opinionisti Wanda Nara e Pupo, la Incorvaia ha subito instaurato un bellissimo rapporto con due concorrenti della casa più spiata d’Italia, ovvero Ivan Gonzalez e Paolo Ciavarro. Nonostante la differenza d’età (lui ha 29 anni e lei 40) con quest’ultimo è nato immediatamente del tenero fino al primo bacio.

Prima della splendida storia d’amore con l’ex concorrente del Gf Vip, Clizia è stata fidanzata con Francesco Sarcina, leader della band “Le vibrazioni“. La loro storia d’amore, nata nel 2011, è stata coronata dalle nozze e dalla nascita della piccola Nina, che ora ha 5 anni.