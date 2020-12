Michelle Hunziker sulla neve, il sorriso che conquista più che mai – FOTO

Michelle Hunziker in uno scatto suggestivo e che strappa un sorriso, circondata dalla neve la showgirl svizzera incanta col suo fascino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

L’allegria e la gioia di vivere sono sempre stati un cavallo di battaglia della splendida Michelle Hunziker. La showgirl svizzera, ormai italiana di adozione da diversi anni, si è sempre segnalata per il suo atteggiamento gioviale, che l’ha resa uno dei personaggi televisivi più amati nel nostro paese. Anche in queste vacanze di Natale così diverse dal solito, cerca di trovare un modo per sorridere e per guardare avanti con fiducia e serenità.

Michelle Hunziker, bella e sorridente: la sua allegria è irresistibile, felice come una bambina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

L’occasione la fornisce la copiosa nevicata che sta cadendo in queste ore su diverse regioni del Nord Italia. Nevica anche a casa Hunziker e Michelle non si lascia sfuggire l’occasione. Come scrive nel suo ultimo scatto su Instagram, via alla costruzione di pupazzi di neve sul terrazzo e alle battaglie in famiglia con palle di neve. Una tentazione irresistibile, anche per chi, ormai diventato adulto, non dimentica il bambino dentro di sé.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Il primo piano di Michelle è davvero eccezionale e ce la offre con una espressione gioiosa irresistibile. Bella come sempre, un fascino intramontabile per la conduttrice che il prossimo mese compirà 44 anni. Ma la carta d’identità non influisce, anzi, sulla sua bellezza.