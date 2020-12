Michelle Hunziker ha postato uno splendido scatto sui social network mandando i suoi fan in estasi.

Michelle Hunziker è sicuramente una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. La 43enne è seguitissima sui social network: il suo account Instagram vanta ben 4,8 milioni di follower. La nativa di Sorengo non è solo talentuosa ma anche bellissima. Ogni suo contenuto condiviso in rete ottiene sempre un ottimo riscontro e colleziona tantissimi likes e commenti.

Michelle Hunziker, la bellezza in persona: décolleté in primo piano

La presentatrice svizzera, nel suo ultimo scatto postato in rete, mette in mostra tutta la sua bellezza. La 43enne sfodera il suo meraviglioso sorriso e illumina il mondo dei social con il suo fascino. L’ex modella indossa un abito molto bello e particolare che mette in risalto il suo incredibile fisico.

“Che bel viaggio fatto di musica, talento, amicizia e tanta bella gente…stasera la grande Finale dì Alltogethernow!!! Il nostro Muro, i giudici e i finalisti ci regaleranno delle bellissime emozioni!!! ❤️Dopo Striscia ci siamo noi a farvi cantare e scopriremo chi vincerà 50 k!!!!!!!!!!“, ha scritto nella didascalia. Questa sera, infatti, ci sarà l’attesissima finale di All Together now: le puntate sono state un successo fino a questo momento. La settimana scorsa sono stati registrati 3.586.000 spettatori con il 16.23% di share Anche Anna Tatangelo è prontissima per la super puntata e ha già mostrato il suo splendido outfit.

La Hunziker, qualche giorno fa, ha postato un video per fare gli auguri alla figlia che ha già raggiunto 1,5 milioni di visualizzazioni. Aurora è sicuramente una star del web.