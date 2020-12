Floriana Messina ha incantato i suoi fan pubblicando una foto sui social in cui si lascia trasportare da un abbraccio davvero pieno di dolcezza

Floriana Messina continua a lasciare il suo pubblico a bocca aperta postando sul suo profilo Instagram foto sempre più dolci e divertenti allo stesso tempo. Nell’ultimo scatto pubblicato l’ex gieffina si è lasciata ritrarre mentre si lascia stringere in un abbraccio di un insolito compagno. Tutti coloro che sperano in uno scatto rivelatore della vita sentimentale di Floriana resteranno però a bocca asciutta. La bella influencer infatti nella foto è teneramente abbracciata ad un enorme orso di peluche il cui simpatico musetto arriva giusto all’altezza del suo sensuale décolleté. Floriana per questo scatto ha deciso di scegliere un look total black capace di mettere in risalto non solo le sue forme generose ma anche la bellezza dei suoi lunghi e mossi capelli castani. Una mano le copre quasi le labbra carnose, un modo per ostentare ironicamente sorpresa di fronte all’abbraccio focoso dell’intraprendente Teddy Bear.

La carriera e la vita privata di Floriana Messina

Floriana Messina si è fatta conoscere nel mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione alla dodicesima edizione del Grande Fratello. Dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, Floriana ha continuato a muovere i suoi passi nella televisione partecipando a programmi come Pomeriggio Cinque e Domenica Live nelle vesti di opinionista. Una ragazza bella ed intelligente come lei non poteva non essere ad un certo punto attirata dalle infinite opportunità del web riscoprendosi nel ruolo di influencer. Nel 2019 Floriana si è conquistata un posto speciale nel cuore dei suoi fan rivelando di essersi sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica al seno.

Attualmente la bella influencer risulta essere fidanzata con calciatore Diego Loasses con il quale ha vissuto nel 2015 una crisi ormai per fortuna archiviata.