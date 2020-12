Sonia Lorenzini, in riva al mare fa sognare: che fisico – FOTO

Sonia Lorenzini, lo scatto in spiaggia davvero accattivante: il fascino irresistibile della concorrente del Grande Fratello Vip

Appuntamento imperdibile questa sera per gli appassionati, con una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Una serata che promette altre emozioni e colpi di scena nella Casa di Cinecittà, con l’incertezza sul destino di Sonia Lorenzini, finita in nomination e a rischio di eliminazione. La blogger ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne è da poco più di due settimane all’interno della casa ma la sua avventura è già stata piuttosto piena di eventi. Gli ultimi giorni non sono stati facili per lei, che comunque lotterà fino all’ultimo per rimanere nel programma.

Sonia Lorenzini, lotta alla nomination con il sorriso: in costume è super seducente

Lo staff della 31enne mantovana, che sta gestendo dall’esterno il suo profilo Instagram, chiama a raccolta i followers pubblicando uno scatto di Sonia risalente probabilmente all’estate. Una immagine in spiaggia, al tramonto, sul bagnasciuga, che evidenzia come sempre il suo notevole fascino.

Sonia è in costume, coperta nella parte superiore da una maglietta, mettendo in mostra un fisico sinuoso e ammaliante. Uno scatto di un momento felice, con un sorriso nonostante la serata fosse evidentemente ventosa. “Comunque vada prendila con leggerezza e con il sorriso di quando il vento ti scompiglia i capelli”, è il messaggio che si legge in didascalia. Ancora qualche ora e sapremo.