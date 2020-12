Sonia Lorenzini, la FOTO prima della diretta: il pantalone in pelle che fascia le curve

Sonia Lorenzini si mostra su Instagram in un outfit da urlo: il pantalone in pelle le fascia le curve, e anticipa lo spettacolo prima della diretta

La splendida Sonia Lorenzini pubblica una foto prima della diretta del Gf Vip. Il suo profilo, attualmente gestito dall’esterno, segue ogni momento del suo percorso all’interno della casa, regalando ai followers degli scatti da urlo. Nell’ultimo post, l’ex tronista di Uomini e Donne si mostra di schiena, con un pantalone in pelle che le fascia il fondoschiena scolpito.

I fan sono estasiati dalla sua bellezza: “Una vera donna“, “Ti vogliamo bene tantissimo!“, le comunicano gli utenti, supportandola.

Sonia Lorenzini e Mario Ermito: c’è del tenero fra i due?

Dopo l’ingresso di Mario Ermito all’interno della casa del Gf Vip, Sonia Lorenzini si è lasciata andare ad alcune confessioni in merito all’attore. L’influencer ha infatti confermato uno scoop che già circolava sul web: il bel Mario l’avrebbe contattata diverse volte, a prescindere dai continui rifiuti della Lorenzini.

Sonia, che aveva da poco chiuso la storia d’amore con Federico Piccinato, non era pronta ad un’eventuale nuova relazione. Nonostante i complimenti e le lusinghe da parte di Ermito, l’ex tronista gli ha ripetutamente rifilato dei due di picche.

All’ingresso dell’attore nella casa del Gf, tuttavia, l’influencer sembrava aspettarsi dei gesti da parte sua.

Sonia, confidandosi con Dayane Mello, ha infatti rivelato di attendere dei gesti da parte del concorrente. “Se mi inviti a uscire, poi quando entri qua il tuo modo di corteggiarmi è versare l’olio nella camomilla?“, chiede la Lorenzini alla modella brasiliana, mostrandosi non del tutto indifferente al bel Mario.

Per scoprire se il concorrente accoglierà o meno la provocazione di Sonia, non resta che attendere le prossime puntate del Gf Vip. Di certo, tra Mario e l’ex tronista si è instaurato un feeling evidente: che ci siano i presupposti per l’inizio di una storia?