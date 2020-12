Elettra Lamborghini, il VIDEO in cui twerka è virale: fondoschiena in primo piano

Incontenibile Elettra Lamborghini, che ha postato su Instagram un video del suo “twerking”: con l’outfit maculato ed una gonna cortissima, l’influencer fa impazzire tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Il video postato da Elettra Lamborghini è divenuto in poco tempo virale. L’influencer, splendida in un look maculato in tinta con il cappellino, mostra ai fan la propria abilità nel “twerkare“. “Merry Twerking Christmas! From me e il mio culon!“, scrive la cantante su Instagram, esibendo tutta la propria sensualità nello scatenato balletto. Il fondoschiena della Lamborghini è davvero ipnotico, e cattura gli sguardi di tutti gli utenti.

“Ah vabbè… Hai portato il panettone“, commentano ironicamente i followers, estasiati dalla visione.

