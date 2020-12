Chiara Nasti, in costume è una sirena: fisico esplosivo – FOTO

Chiara Nasti in uno dei suoi scatti migliori su Instagram, la giovane influencer e fashion blogger mette in mostra curve ammalianti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Ancora giovanissima, ma con una carriera già decisamente lanciata nel mondo dello showbusiness. Parliamo di Chiara Nasti, fashion blogger e influencer napoletana di appena 22 anni (ne compirà 23 il mese prossimo) ma che già da qualche anno si è resa famosa seguendo la sua passione per la moda. Il suo blog è molto seguito, ha già varato una personale linea di abbigliamento e il suo profilo Instagram, dove posta spesso scatti promozionali per vari marchi e decisamente accattivanti, pullula di fan che la seguono da tempo con affetto. Il suo fascino del resto è davvero irresistibile e Chiara ci mette spesso del suo con immagini e pose provocanti. Come nel caso dell’ultimo scatto, andate a pagina successiva e scopritelo…

Chiara Nasti, davanti e dietro è da impazzire: forme incontenibili, il web in delirio