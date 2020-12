Cristina Chiabotto, elegante e radiosa: “Rinasciamo insieme”

Cristina Chiabotto posta sui social uno scatto in cui si mostra elegante e radiosa. L’ex Miss Italia regala un sorriso luminoso ai fan e lascia un messaggio di rinascita.

Con il 2020 agli sgoccioli, i vip postano sui social messaggi di auguri per i fan. E tra questi spicca quello della bellissima Cristina Chiabotto. Poche ora fa l’ex miss Italia ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui si mostra elegante e radiosa.

Camicetta nera con tanto di fiocco, orecchini pendenti preziosi, nello scatto la Chiabotto è luminosa come sempre. Sorriso smagliante, mostra un make-up fresco che valorizza i suoi occhi azzurri. Ma non rinuncia a un rossetto rosso fuoco.

Altissima e bellissima, la Chiabotto è amata dal pubblico italiano da sempre. Molto apprezzate sono la sua solarità e spontaneità.

“Voglio sorridere con voi”: il messaggio della Chiabotto ai suoi 600 mila follower

“Ultimi due giorni del 2020 e voglio sorridere con voi, nonostante le paure e i dolori di tutti. La cosa più’ grande è stato perdere chi amiamo, ma questa grande famiglia fatta di essenza umana ,non si ferma e non si fermerà, sceglie di combattere ogni giorno per tornare alla vita che continua. Oggi regaliamoci un sorriso per rinascere insieme. Vi sono vicina con tutto il mio cuore qualsiasi sia la vostra storia.”, la didascalia pubblicata dalla Chiabotto nel post.

Un toccante augurio nella speranza di un anno migliore, che ha commosso i suoi 600 mila follower. Tanti i commenti di apprezzamento e sostegno.

La bellissima Cristina è seguitissima sui social. 34 anni, nata a Moncalieri, oltre a miss Italia ha alle spalle una carriera come conduttrice e modella. Dal 2013 è testimonial di JTV, il canale televisivo della juventus.

Dopo la storia con Fabio Fulco, conosciuto a Ballando con le stelle, dal 2019 è sposata con l’imprenditore Marco Roscio.