Francesca Brambilla in bikini nero: fisico tonico e seno da togliere il fiato – Foto

Francesca Brambilla pubblica un suo nuovo scatto. Stavolta la showgirl indossa un bikini nero che non lascia spazio all’immaginazione.

Uno scatto da togliere il fiato quello pubblicato oggi da Francesca Brambilla. La showgirl sfoggia un bikini nero niente male che lascia intravedere le sue forme davvero irresistibili.

Sexy e provocante la Brambilla è intenta a fare le faccende domestiche tra i trulli della Puglia.

Il successo di Francesca Brambilla

La bergamasca è molto famosa sui social e vanta la bellezza di 1 milione di follower. Tifosissima dell’Atalanta, la showgirl è diventata nota soprattutto per la partecipazione nel programma di Canale 5 Avanti un altro dove interpretava il ruolo della Bona Sorte.

Sin da bambina sognava di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. La sua carriera è cominciata a 18 anni, partecipando a diversi concorsi di bellezza sulle spiagge di Riccione.

Ama tantissimo i motori e, tra le sue più grandi passioni, ci sono la musica e la famiglia.

La Brambilla per tre volte è stata coniglietta di PlayBoy e ha fatto diverse ospitate in tv nel corso di questi anni in programmi come Quelli che il calcio, Tiki Taka, ecc. E’ stata anche ospite di recente nel programma Ciao Darwin 8.

Non si sa molto sulla vita privata di Francesca Brambilla. Lei è molto riservata. Si sa, però, che ha avuto diversi flirt nel corso di questi anni. Con Guè Pequeno e con un pilota mentre era Ombrellina girls.

La Brambilla è stata al centro dei gossip anche per la sua storia d’amore con Stefano Laudoni. I due, però, non sono rimasti in buoni rapporti a causa dei presunti tradimenti di lui.

Nel frattempo, la Brambilla fa sognare i fan: “Magnifica 😍, Ahhhh la brambillaa❤️, Aaaaahhhh , questa scalda il cuore e non solo 🔥🥵💋🥰😘🌹, Ciao Francesca in questo momento sto guardando tutto tranne i trulli ⚡🔥😎🙌🏾❣️💥🦋😊😂🙏🎄, Aaaaahhhh , questa scalda il cuore e non solo 🔥🥵💋🥰😘🌹, Mi sento male…, C’è chi vorrebbe essere al posto della asciugamano e chi mente🤩”.