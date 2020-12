Gf Vip, Dayane Mello sbotta contro Giulia Salemi: “Mi sono rotta!”

Al Gf Vip, Dayane Mello è protagonista dell’ennesima lite. La modella, durante una discussione, ha rivelato a Giulia Salemi il suo reale pensiero

Il rapporto tra Giulia Salemi e Dayane Mello, nel corso dell’ultima settimana, sembra essersi ulteriormente incrinato. La modella brasiliana, durante la diretta di ieri sera, ha ammesso palesemente di non credere affatto alla complicità che sta nascendo fra la Salemi e Pierpaolo Pretelli. Secondo Dayane, la Giulia che sta emergendo in questi ultimi giorni non è quella che lei ha conosciuto all’inizio.

Le due concorrenti, nel corso di un’accesa lite, hanno avuto modo di confrontarsi, rivelando ciò che pensano realmente l’una dell’altra.

Gf Vip, Dayane sbotta contro Giulia: lite infuocata

Nella casa del Gf, è arrivato il momento della resa dei conti fra Dayane e Giulia. Le due concorrenti, che inizialmente sono apparse molto vicine, sembrano essersi allontanate negli ultimi tempi, complice la sintonia fra l’influencer e Pierpaolo Pretelli. Dayane, nel corso del pomeriggio, ha detto in faccia a Giulia ciò che realmente pensa di lei.

“Dei tuoi scherzetti mi sono rotta, dei tuoi sorrisi mi sono rotta – ha esordito la modella, che ha poi proseguito dicendo – Tu mostri di essere sempre felice, io vorrei vedere la Giulia che è entrata. Io mi sono affezionata a quella Giulia, non a questa di adesso“. Le parole della Mello sono apparse alquanto dure, ed hanno immediatamente suscitato la reazione dell’influencer.

“Ma ti brucia perché sono felice? Ma tu che razza di persona egoista sei?“, sbotta Giulia, difendendo il proprio rapporto con Pierpaolo. Secondo l’influencer, Dayane si è comportata in maniera scorretta con lei, attaccandola in un momento di felicità. “Io non posso avere paura di Dayane Mello e del suo giudizio“, prosegue la Salemi, che non gradisce affatto i continui rimproveri della modella.

“Sei una bambina“, la rimbecca Dayane, sostenendo a gran voce l’immaturità della Salemi. “Io starò sempre meglio di te, perché non provo cattiveria e invidia“, chiosa Giulia, il cui pensiero verso la Mello sembra diametralmente cambiato.