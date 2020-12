Giulia Salemi: gambe in vista al GF, la corsa contro la nomination – FOTO

Un modo invidiabile di sostenersi quello della modella Giulia Salemi in vista della nomination: ecco un modo efficace per salvarla.

La modella e showgirl di origini piacentine, Giulia Salemi, sembra che questa settimana si trovi in un momento di forte difficoltà. In qualità di concorrente del Grande Fratello Vip, Giulia, dovrà vedersela con altre personalità dello spettacolo. In nomination questa volta vi sono ben quattro vipponi, i quali si contendetanno l’irreversibile passaggio attraverso l’indesiderata Porta Rossa, oltre alla Salemi: i nomi di Andrea Zenga, Giacomo Urtis e Mario Emito.

Giulia Salemi: gambe lunghe quanto basta

La recente istantanea della soubrette la vede pensierosa al momento del verdetto finale, ma nonostante la notizia a sorpresa in lei sembra balenare un sorriso di chi sembra saperla davvero lunga. Oltre all’espressione da furbetta, però, le gambe della Salemi sono in primo piano, incorniciate dal vestitino nero scelto in occasione della diretta al GF.

I quattro personaggi in nomination si sfideranno come da consuetidine a suon di televoto. E, per annoverare il salvataggio di Giulia, basterà semplicemente che i suoi fan seguano le istruzioni annoverate all’interno della didascalia sul profilo Instagram della concorrente.

“Questa settimana Giulia ha bisogno del nostro supporto 💪🏼♥️“, nulla da ribadire a tal proposito, bisogna piuttosto che si agisca. Attraverso l’utilizzo della piattaforma di App Mediaset Play (7 voti gratuiti), accedendo al Sito ufficiale @grandefratellotv oppure, in maniera più diretta, inviando un SMS al numero 4770002 con scritto Giulia, sarà possibile salvarle almeno una vita.