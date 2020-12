La Russia ammette: il bilancio delle vittime Covid è tre volte superiore a quello riportato. Lo afferma la vice prima ministra

La notizia sconvolge un po’. I dati sui decessi da Covid comunicati in via ufficiale dalla Russia non sono reali. Il governo russo ha dichiarato che sono circa 186.000 morti a causa del Covid-19 quest’anno; si tratta di un bilancio tre volte superiore al conteggio ufficiale e che rende la Russia uno dei paesi più colpiti al mondo dal virus. Questi dati si contrappongono a quelli pubblicati quotidianamente dal governo. La variazione dipende dall’adattamento ai parametri internazionali che specificano le cause dei decessi. Questo bilancio aggiornato è più di tre volte superiore alle 55.265 morti ufficiali registrate dall’inizio della pandemia sul sito del governo russo dedicato. È sulla base di queste cifre che la Russia è stata considerata tra le nazioni che meglio hanno saputo gestire la pandemia in Occidente. Solo a novembre, 25.788 persone sono morte a causa della contaminazione da SARS-CoV-2.

La Russia ammette: i morti Covid sono il triplo di quelli dichiarati

L’agenzia di statistica classifica questi decessi in tre categorie: quelli confermati essere stati causati da Covid; quelli per i quali si sospetta che il Covid sia la causa principale; e quelle dove il Covid ha accentuato altre patologie, provocando la morte. Questa è la prima volta che la Russia pubblica dati statistici mensili dettagliati, ma non fornisce questi dettagli per i mesi precedenti. Le cifre pubblicate ora collocano la Russia al terzo posto nel mondo in termini di morti, dietro a Stati Uniti, oltre 330.000 morti, e Brasile, oltre 190.000. La Russia come tanti paesi ha subito la seconda ondata. A ottobre la Russia aveva già registrato 50mila decessi in più rispetto al 2019, di cui 22.761 legati al coronavirus.

Il Cremlino ha tuttavia respinto l’idea di una nuova epidemia nazionale, dopo quello della primavera, per preservare l’economia, ritenendosi ben preparato e contando sull’efficacia del suo vaccino, lo Sputnik-V, che è stato lanciato all’inizio di dicembre. Tuttavia, la maggior parte delle regioni ha imposto l’uso di dispositivi di sicurezza come le mascherine protettive e l’accesso limitato a determinati luoghi di contatto sociale.