Harry Potter, nuovo film con il vecchio cast? L’indiscrezione da paura. Daniel Radcliffe potrebbe tornare come protagonista in una nuova pellicola sul maghetto più famoso del mondo

La notizia arriva da un insider cinematografico, stiamo parlando di Daniel Richtman. Lo stesso che poche ore fa ha anticipato l’arrivo su Netflix di The Elder Scrools, dunque una fonte molto affidabile. Stiamo parlando della saga del maghetto che ha fatto sognare il mondo: Harry Potter. I Doni della Morte avrebbe dovuto essere la fine della saga, ma l’opera cinematografica potrebbe prolungarsi e distanziarsi dal materiale originale.

Harry Potter, in arrivo un nuovo film? L’indiscrezione che ha reso tutti felicissimi

La saga si è in qualche modo allargata con lo spin-off Animali Fantastici. Nonostante il team sia duramente al lavoro su quello, sembra infatti che la Warner Bros sia in contatto con il cast originale per farli tornare pre un nuovo progetto. Secondo molti, il candidato più probabile è un adattamento cinematografico di Harry Potter and the Cursed Child, spettacolo teatrale che funge da sequel della saga. Ora che il cast è cresciuto, si potrebbe pensare a qualche vicenda del mago più adulto.

Non è dunque così assurdo pensare a questo ritorno: i fans della saga sarebbero sicuramente felici di rivederli tutti sul grande schermo.