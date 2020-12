Sabrina Salerno, la giacca non contiene: il décolleté travolge i follower – FOTO

Sabrina Salerno ha postato una foto su Instagram, l’ennesima prova di quanto la cantante sia affascinante a 52 anni suonati

Sabrina Salerno ha postato uno scatto su Instagram che ha mandato per l’ennesima volta in delirio i suoi numerosi follower. La cantante di “Boys” questa volta indossa una giacca bianca da cui fa capolino il suo lato A, che è così prorompente da far scorgere un piccolo dettaglio: un piccolo neo sul seno destro. Un particolare che gli occhi attenti dei suoi ammiratori sparsi per il mondo hanno sicuramente notato. Il make up sugli occhi è perfettamente costruito per dare risalto al suo sguardo sensuale e ammaliante. Due occhi chiari da gatta che innamorano ed esaltano i suoi oltre 700 mila seguaci su Instagram. Il viso inclinato su un lato e le labbra carnose e truccate completano un quadro di enorme bellezza: solo puro incanto.

I commenti dei follower alla foto su Instagram di Sabrina Salerno

La showgirl fa una domanda ai suoi follower su Instagram scrivendo come didascalia, una “domandina facile facile”, ovvero come sarà il prossimo anno. Tra coloro che le hanno già risposto c’è chi ha scritto che peggio di quello attuale sarà dura, o chi più speranzoso ha detto che sarà sicuramente meglio del 2020 oppure chi con più sfrontatezza ha scritto di sperare in un anno pieno di lei. La cantante e showgirl ha venuto un totale di 20 milioni di dischi e negli anni ’80 ha sfondato nel settore musicale sia per le sue hit apprezzate anche oltre manica che per le sue forme sinuose e avvenenti.

Tra chi è un po’ più in là con gli anni c’è sicuramente chi ricorda i balletti scatenati di Sabrina Salerno mentre cantava in inglese con il suo look da diva di Paesi del Nord Europa o meglio, dal sapore britannico.