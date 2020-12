Juliana Moreira, bellezza al mare: il suo sorriso è un’opera d’arte – FOTO

Juliana Moreira incanta i suoi fan grazie ad uno scatto pubblicato sui social in cui rilassata al mare mostra una bellezza degna di un capolavoro d’arte moderna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

Affascinante come sempre la bellezza travolgente di Juliana Moreira non riesce ad essere nascosta nemmeno da uno dei filtri di Instagram. La bella showgirl ha infatti pubblicato sul suo profilo social uno scatto in cui si è lasciata ritrarre mentre fa il pieno di vitamina D. La particolarità della foto sta nella scelta del filtro utilizzato, l’immagine è infatti quasi scomposta come fosse un quadro nato dal genio di un pittore. Degli occhiali neri proteggono dai raggi del sole gli incantevoli occhi nocciola di Juliana. Rilassata e splendida come sempre la bellezza brasiliana sembra riuscire a godere a pieno della meraviglia del mare degli Emirati Arabi. Con la didascalia che accompagna la foto infatti Juliana fa sapere ai suoi tantissimi follower di trovarsi a Dubai, certamente in compagnia dell’amatissima famiglia a godersi le vacanze natalizie.

LEGGI ANCHE -> Miriana Trevisan, a piazza di Spagna la situazione sfugge, seno tutto fuori – FOTO

La vita privata e la carriera di Juliana Moreira