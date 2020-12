Eleonora Boi da impazzire su Instagram: la giornalista sfodera tutto il suo fascino con uno scatto incredibile postato sul noto social network.

Eleonora Boi è sicuramente una giornalista amatissima dal pubblico italiano. La classe 1986, dopo la partecipazione a Miss Italia, si è lanciata nel mondo della televisione prendendo parte a diversi programmi sul calcio di successo. Nella sua splendida carriera la sarda ha lavorato per Sportitalia e per Premium Sport. La 34enne al momento vive in America con il suo compagno Danilo Gallinari, stella italiana nel basket NBA.

Eleonora, quasi tutti i giorni, pubblica contenuti molto apprezzati dai fan. La giornalista ama mettere in mostra tutto il suo fascino e la sua avvenenza. La Boi, poco fa, ha fatto impazzire i follower con una fotografia meravigliosa.

Eleonora Boi fa impazzire i fan: lo scatto meraviglioso

Eleonora, nell’ultimo scatto postato in rete, è decisamente incantevole. La nativa di Cagliari illumina Instagram con il suo sorriso pazzesco, mentre il colore dei suoi occhi è semplicemente disarmante. La bellezza della giornalista non è assolutamente quantificabile.

L’immagine non è ovviamente passata inosservata e ha già raccolto 13mila cuoricini. Eleonora, attraverso la didascalia, ha ricordato ai suoi follower l’appuntamento speciale con Occhi di Calcio. “Sei di una bellezza disarmante complimenti”, “Adoro i tuoi occhi”, “Sei stupenda”, si legge tra i commenti. Ogni suo singolo contenuto postato sui social network manda in estasi gli innumerevoli ammiratori.

La giornalista di origini sarde è in dolce attesa: gli scatti con il “pancione” condivisi sui social network sono semplicemente dolcissimi.