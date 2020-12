Intervento di chirurgia plastica al naso: costretta ad amputare le gambe

La donna ha dovuto amputare entrambi gli arti inferiori dopo aver subito un intervento di rinoplastica in una clinica della Turchia.

Sevinc Ceklik, 31 anni, aveva 25 anni quando ha deciso di sottoporsi a un intervento di rinoplastica presso un ospedale privato di Istanbul, Turchia. Era il 2 maggio 2014, l’operazione di chirurgia estetica è durata 2 ore; tuttavia, ultimata la seduta chirurgica, la salute della donna non aveva dato cenni di instabilità: la donna è stata rilasciata immediatamente dagli operatori sanitari. Secondo quanto riportano i notiziari locali, tornata a casa, la donna ha avvertito dei sintomi simil-influenzali, considerati normali dai medici; pertanto, non c’era motivo di cui preoccuparsi. Eppure, nonostante le assicurazioni del personale medico, le condizioni di Ceklik sono peggiorate progressivamente nei giorni successivi.

In breve tempo le gambe della paziente sono diventate nere: la donna è stata ricoverata d’urgenza

Il fratello Ceklik, il cui nome non è stato riportato, ha riferito ai notiziari che le condizioni di salute di Sevinc erano molto gravi. La sorella non era nemmeno in grado di mangiare a causa del dolore e, dal momento in cui le sue gambe hanno iniziato a diventare nere, è stata trasferita nella struttura ospedaliera e ricoverata d’urgenza. Il 9 giugno 2014, gli operatori sanitari hanno riferito ai familiari che la ragazza aveva contratto una grave forma di setticemia e, pertanto, “non avevano altra scelta”: per salvarle la vita era necessario amputare entrambi gli arti inferiori all’altezza del ginocchio. Da allora, Sevinc ha sporto denuncia e ha chiesto un risarcimento pari a circa 100.000 sterline.

Il tribunale ha richiesto una perizia e la decisione giudiziaria sarà presa nel mese di aprile del 2021.

