Mercedesz Henger è l’illegalità, il fondoschiena più bello di Instagram – FOTO

Anche Mercedesz Henger ha voluto salutare il 2020 con una compilation di foto. Tra una posa e l’altra, spicca il fondoschiena mostruoso dell’influencer

I vip sembrano ormai aver aderito ad una sorta di “challenge”: pubblicare le foto che più rappresentano l’anno che sta per concludersi. Anche Mercedesz Henger si è fatta trascinare dall’iniziativa, ed ha postato su Instagram una compilation di scatti a dir poco sensazionali. La bellissima figlia di Eva Henger è impeccabile in ogni posa, e non nasconde le curve armoniose costruite con il duro lavoro in palestra.

Ai followers, in particolare, cade l’occhio sul suo fondoschiena: “Così non ce l’ha nemmeno Belen… Sei stupenda!“, commentano estasiati.

Mercedesz Henger: gli scatti che racchiudono il suo 2020

Il 2020 di Mercedesz Henger è apparso ricco di eros e amore. La bella influencer ha voluto condividere con i suoi followers i ricordi più belli dell’anno che sta per volgere al termine. Tra una posa sexy ed un abbraccio col suo amato Lucas Peracchi, Mercedes è il ritratto della felicità.

Agli utenti, in primo luogo, sono subito balzate agli occhi le foto in bikini. La Henger, che si allena quotidianamente, vanta infatti di un fisico incantevole, e non esita a metterlo in mostra quando ce n’è l’occasione. Curve da urlo e fondoschiena di marmo per Mercedesz, che riceve le lusinghe dei suoi fan.

Altro indiscusso protagonista del suo 2020 è il fidanzato Lucas Peracchi. I due, tra alti e bassi, hanno dimostrato la solidità della loro unione. Il sentimento che li lega, che ha conosciuto alcuni momenti di crisi, oggi appare più forte che mai. I più attenti hanno tuttavia notato l’assenza di Eva Henger: la mamma della bella Mercedesz, infatti, non compare in nessuna delle foto.

In passato, le due si erano allontanate proprio a causa di Lucas Peracchi, che agli occhi dell’ex pornostar non sarebbe l’uomo adatto a sua figlia. Che il 2021 porti con sé una speranza di riconciliazione?